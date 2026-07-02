La radio AM/FM reste le premier média audio des conducteurs de Tesla €

La radio AM/FM concentre 83 % du temps d'écoute audio financé par la publicité en voiture aux États-Unis, loin devant les podcasts (7 %) et les plateformes de streaming audio. Cette étude d'Edison Research confirme la place dominante de la radio dans les usages audio embarqués. Source : Edison Research, "Share of Ear", Q2 2025 – Q1 2026.
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