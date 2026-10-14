La radio AM/FM conserve 46% du temps d’écoute audio en voiture au Canada €

Au Canada, la radio AM/FM représente 46% du temps d’écoute audio en voiture, devant les plateformes de streaming musical (27%) et YouTube (11%). La radio satellite SiriusXM atteint 8%, les livres audio 6% et les podcasts 2%, auprès des Canadiens âgés de 12 ans et plus. Source : Signal Hill Insights, étude "Audio on the Move 2026".
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