La quasi-totalité des individus possèdent un support pour écouter la radio

Pour la première fois, les Français possèdent plus d’appareils multimédia permettant d’écouter la radio (97 %) que de supports en partie dédiés à la radio (95 %). Le nombre moyen de supports a augmenté depuis 2012 (9.6 en 2012 contre 10.3 en 2018), notamment grâce à la pénétration toujours plus grande des équipements multimédia qui permettent entre autres d’écouter la radio (4.6 en 2012 contre 5.9 en 2018). Le nombre moyen de supports en partie dédiés à la radio suit une légère tendance à la baisse (4.9 en 2012 contre 4,4 en 2018). Parmi les Français de 13 ans et plus équipés en supports permettant d’écouter la radio, 80% disposent de plus de 6 supports.

Les supports en partie dédiés à la radio sont généralement présents en petit nombre (71% des individus en possèdent entre 1 et 5) dans la panoplie d’équipements des individus.