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La publicité audio de A à Z : le guide interactif pour comprendre l'écosystème de la radio au programmatique €



La publicité audio de A à Z : le guide interactif pour comprendre l'écosystème de la radio au programmatique
Comment fonctionne réellement la chaîne publicitaire audio en France ? Qui sont les acteurs, quels sont leurs rôles, et comment s'articulent les modes d'achat — du gré à gré historique au programmatique qui bouleverse le marché ? Ce cours interactif, élaboré à partir des conférences Radio Days Europe 2026 à Riga et d'une analyse approfondie du marché français, offre aux professionnels de la radio, du podcast et de l'audio digital un panorama complet et accessible : le paysage des catégories de radios et des régies, le fonctionnement concret des DSP, SSP et DMP, la réalité du Programmatic Guaranteed à la française, les stratégies commerciales qui transforment les équipes de vente, et les outils d'intelligence comme Spotwise ou aireal qui redessinent les possibilités — y compris pour les stations locales. Un document de référence, régulièrement mis à jour, pour maîtriser un écosystème en pleine mutation.
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La publicité audio de A à Z : le guide interactif pour comprendre l'écosystème de la radio au programmatique
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Rédigé le Jeudi 26 Mars 2026

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