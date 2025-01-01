La propriété des radios AM et FM aux États-Unis scrutée par la FCC  €

La répartition des propriétaires majoritaires de stations de radio et de télévision commerciales aux États-Unis selon le genre, la race et l’ethnicité. Les données révèlent une prédominance masculine et blanche, avec une présence minoritaire des femmes, des Hispaniques et des autres groupes raciaux. Source : Federal Communications Commission
