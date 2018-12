La personnalisation à l'honneur du 3e Hackathon de Radio-Canada

"Lorsque CBC/Radio-Canada orchestre un événement qui a pour but de susciter des échanges et de nourrir des réflexions, on peut être assurés que des idées innovatrices et des concepts originaux seront au cœur des discussions et débattus dans une ambiance fructueuse de collaboration. Ce Hackathon CBC/Radio-Canada est un défi stimulant et enrichissant qui contribuera à maintenir nos plateformes numériques à la fine pointe de la technologie tout en restant performantes et toujours pertinentes" s'est réjouit Catherine Tait, Présidente-Directrice générale de CBC/Radio-Canada.Toutes les infos sont ICI