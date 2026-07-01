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La part de la musique en anglais recule sur le marché américain du streaming €



La part de la musique en anglais dans les écoutes audio à la demande aux États-Unis poursuit son recul, passant de 88.1% en 2025 à 86.0% au premier trimestre 2026. Dans le même temps, les répertoires en espagnol atteignent un niveau record de 9.5%, tandis que la musique en coréen se maintient à 1.1% et que les autres langues progressent à 3.4%, confirmant la diversification linguistique du streaming musical américain. Source : Luminate, Music Consumption Data – U.S. Streaming Share by Language, données 2026 arrêtées au 1er trimestre.
La part de la musique en anglais dans les écoutes audio à la demande aux États-Unis poursuit son recul, passant de 88.1% en 2025 à 86.0% au premier trimestre 2026. Dans le même temps, les répertoires en espagnol atteignent un niveau record de 9.5%, tandis que la musique en coréen se maintient à 1.1% et que les autres langues progressent à 3.4%, confirmant la diversification linguistique du streaming musical américain. Source : Luminate, Music Consumption Data – U.S. Streaming Share by Language, données 2026 arrêtées au 1er trimestre.
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Rédigé le Mercredi 1 Juillet 2026

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