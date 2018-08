La matinale de Kiss FM a fait sa rentrée

Pour cette nouvelle saison, le jackpot fait son retour à 6h40 et 8h40 avec au minimum 500€ à gagner en découvrant une combinaison de cartes. Ce montant augmentera tous les jours si les cartes ne sont pas découvertes. Le Grand Huit fait également on retour à 7h40 : 8 questions et un gros cadeau à la clef. Ajoutez à cela une programmation musicale "riche et diversifiée, de la bonne humeur et du contenu local".