La matinale de France Bleu Orléans sur France 3

L’actualité locale et régionale est illustrée par des images de France 3 ; l’actualité nationale et internationale par celles de franceinfo. Chaque station locale de France Bleu est équipée d’une régie vidéo, de cinq caméras ; le déploiement technique est assuré par les équipes de Radio France. Les studios radio sont décorés et éclairés pour assurer un rendu visuel optimal pour la diffusion à la télévision.

En amont, les équipes de France Bleu reçoivent plusieurs formations pour ce passage à l’image via des sessions Radio France en interne mais aussi à l’INA.

Pour chaque matinale filmée, France Télévisions adapte la zone de diffusion TNT en se rapprochant le plus souvent possible de celle de la radio (FM). Les régions couvertes représentent plus de 70 % de la population totale équipée TV.