La fondation NRJ rehausse le montant de son Prix scientifique

Ce prix est destiné à récompenser une équipe française ou travaillant en France ayant acquis une notoriété internationale dans le domaine des neurosciences, pour lui permettre d’accroître ses moyens d’action. Un jury scientifique, composé de personnalités représentatives de la communauté scientifique et présidé par le Professeur Yves Agid depuis septembre 2017, procède à la sélection du lauréat au vu des dossiers reçus par appel à candidatures. Ainsi le 7 juin 2017, le Professeur Jean-Yves Delattre (neurologue et directeur médical de l’Institut du Cerveau et de la Moelle à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière), a été récompensé pour ses travaux de recherche sur l’apport de la génomique à la classification, la compréhension et la prise en charge des tumeurs gliales de l’adulte.