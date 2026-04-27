La consommation quotidienne d’Internet atteint 3h19 par jour en France €

Le classement des 10 acteurs les plus visités de la sous-catégorie Maison/Jardin en mars 2026, avec leurs niveaux d’audience mensuelle et quotidienne. Des performances qui illustrent la diversité des plateformes et l’ampleur des usages digitaux dans cet univers, en lien avec les pratiques Internet globales @ Médiamétrie
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