La collecte Recupel démarre avec Nostalgie Belgique

Les animateurs Julien et Ann-Lau interviendront en direct sur l’antenne de Nostalgie de 16h à 19h lors de ces quatre journées de collecte. Au programme : des interventions de représentants de Recupel et de L’Ilôt sur les mille et une manières de prolonger la durée de vie des appareils électro et d'aider les personnes dans le besoin.

En 2023, la Grande Collecte a permis de collecter plus de 26 tonnes d’appareils électroniques usagés. Sur les 21% d'appareils qui ont pu être réutilisés, 5.7 tonnes ont été donnés pour réemploi à L’Ilôt, tandis que plus d’une tonne a transité par les ressourceries pour remise en état et revente en seconde main.