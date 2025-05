La chanson "Maman" de Louane a été appréciée par 2/3 des Français l’ayant entendue

La chanson "Maman" avait été présentée pour la première fois lors de la finale du tournoi de rugby des 6 Nations au sein du stade de France en mars dernier. Alors que la France n’a plus remporté l’Eurovision depuis 1977, un tiers des Français (34%) estiment que la chanteuse française Louane peut gagner cette année, 46% pensent qu’elle ne gagnera pas et 20% ne savent pas.

Marie Myriam et sa chanson "L’Oiseau et l’Enfant" (1977, à 24%) a été la prestation francophone la plus marquante à l’Eurovision selon les Français ayant exprimé avis, elle est suivie de Slimane "Mon amour" (2024, à 15%) puis de Céline Dion "Ne partez pas sans moi" (1988) et France Gall "Poupée de cire, poupée de son" (1965), ex-æquo à 12%.