La catégorie "Révélation belge" revient aux NRJ Music Awards 2023

L'édition 2022 avait particulièrement mis les Belges à l'honneur puisque Stromae, Pierre de Maere et Mentissa étaient nommés et Angèle était repartie avec un trophée, celui de "L’artiste féminine francophone". L'année dernière, une nouvelle catégorie consacrée aux Belges était également inaugurée : la "Révélation belge de l'année". On y retrouvait notamment Mentissa, Rori, Pierre de Maere, Berre et enfin le représentant belge à l'Eurovision : Jeremie Makiese. Le trophée a finalement été remis à Pierre De Maere lors de l’émission "Julie Taton sur NRJ". Une catégorie qui reviendra dans la version 2023 du programme.Comme chaque année, la cérémonie sera retransmise en direct sur TF1 dès 21h10 (lire ICI ). Un rendez-vous très attendu des téléspectateurs puisqu'il s'agit de la 3e cérémonie au monde en termes d’audience derrière les Grammy Awards et les Brit Awards. ​