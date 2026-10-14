La bande AM américaine a perdu 125 stations depuis fin 2024

Le nombre de stations FM commerciales s'établit à 6 540, en baisse de 20 sur le trimestre. Il diminue ainsi pour le huitième trimestre consécutif. Sur un an, cette catégorie perd 54 stations, soit 0.8%. À l'inverse, les FM éducatives et non commerciales atteignent 4 815 stations, avec 9 autorisations supplémentaires au troisième trimestre, contre 23 au deuxième et 28 au premier. Sur douze mois, elles gagnent 85 stations, soit 1.8%, après une hausse de 353 stations (+8.1%) sur les douze mois clos le 30 septembre 2025.

Au total, les 15 613 stations AM et FM recensées par la FCC représentent une baisse de 53 sur le trimestre et de 54 sur un an, soit 0.3%. Les relais et amplificateurs FM reculent de 20 unités, à 8 826, tandis que les stations FM de faible puissance progressent d'une unité, à 2 014.

