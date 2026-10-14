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Mercredi 14 Octobre 2026 - 13:10

La bande AM américaine a perdu 125 stations depuis fin 2024


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Selon les chiffres publiés le 6 octobre 2026 par la Federal Communications Commission (FCC), les États-Unis comptaient 15 613 stations AM et FM autorisées au 30 septembre, soit 53 de moins qu'au trimestre précédent. Comme le rapporte Radio Ink, ce troisième recul trimestriel consécutif s'explique notamment par la diminution des stations AM et FM commerciales, malgré la progression des FM non commerciales.



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Au 30 septembre 2026, la FCC recensait 4 258 stations AM autorisées, soit 42 de moins qu'au 30 juin et 84 de moins que fin 2025. Depuis fin 2024, la bande AM a perdu 125 stations. Sur un an, le recul atteint 85 stations, soit 2.0%. En juillet, le précédent bilan faisait état de 4 300 stations AM, après la disparition de 83 stations en six trimestres.
Selon Radio Ink, cette évolution intervient alors que des diffuseurs demandent à la FCC d'assouplir les plafonds de détention de stations AM dans le cadre de la révision quadriennale de 2022. Salem Media souhaite supprimer ces limites. De son côté, la National Association of Black Owned Broadcasters (NABOB) estime que la suppression des sous-plafonds favoriserait la vente de stations AM détenues par des minorités à des groupes plus importants.


Les FM non commerciales progressent plus lentement

Le nombre de stations FM commerciales s'établit à 6 540, en baisse de 20 sur le trimestre. Il diminue ainsi pour le huitième trimestre consécutif. Sur un an, cette catégorie perd 54 stations, soit 0.8%. À l'inverse, les FM éducatives et non commerciales atteignent 4 815 stations, avec 9 autorisations supplémentaires au troisième trimestre, contre 23 au deuxième et 28 au premier. Sur douze mois, elles gagnent 85 stations, soit 1.8%, après une hausse de 353 stations (+8.1%) sur les douze mois clos le 30 septembre 2025.
Au total, les 15 613 stations AM et FM recensées par la FCC représentent une baisse de 53 sur le trimestre et de 54 sur un an, soit 0.3%. Les relais et amplificateurs FM reculent de 20 unités, à 8 826, tandis que les stations FM de faible puissance progressent d'une unité, à 2 014.


Tags : AM, États-Unis, FFC, FM, fréquence



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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