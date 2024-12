La Suisse dit adieu à la FM et généralise le DAB+

À partir du 31 décembre 2024, les radios suisses du groupe SSR, dont RTS Première, RTS Couleur 3, RTS Option Musique et RTS Espace 2, cesseront leur diffusion en FM. Ce basculement historique vers le DAB+ et le streaming marque une nouvelle ère pour la radio suisse, portée par des innovations technologiques et une stratégie ambitieuse.