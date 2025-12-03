La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 3 Décembre 2025 - 08:50

La Skol prépare une formation pour les dirigeants de radios associatives 


La Skol lance une démarche de consultation auprès des directrices et directeurs de radios associatives afin de construire une formation en ligne dédiée à leur métier. L’objectif est de proposer dès 2026 un parcours complet, étalé sur un an, articulé autour des compétences clés nécessaires à la direction d’une radio locale. Une co-construction qui s’inscrit dans une logique d’adaptation aux réalités du terrain.


La Skol prépare une formation pour les dirigeants de radios associatives 

Ce projet porté par La Skol vise à concevoir une formation spécifiquement dédiée aux fonctions de direction dans les radios associatives. Les profils ciblés sont les directeurs, directrices, coordinateurs et coordinatrices de structures locales. Le parcours envisagé sera entièrement en ligne, réparti sur un an, à raison de une à trois heures de formation par semaine. Pour en définir le contenu, les formats et le rythme, La Skol sollicite la participation des professionnels du secteur via un formulaire dont la date limite de retour est fixée à janvier 2026.
L’enquête initiée par La Skol permettra d’identifier les thématiques jugées prioritaires par les professionnel.le.s de terrain. Parmi les axes possibles : gestion, stratégie, communication, cadre légal, mécénat et autres compétences transversales. 


L’objectif est de produire un parcours modulable, adapté à la diversité des profils et des besoins, dans un secteur en constante évolution. Les radios volontaires pourront également être impliquées comme structures-pilotes afin de tester certains modules en amont.

Une démarche vers une formation certifiante pour les radios locales 

La Skol ambitionne de faire de ce projet une formation de référence à terme. Le programme pourra évoluer vers une reconnaissance officielle et une certification. Cette dynamique s’inscrit dans une volonté de structuration du secteur, en proposant un accompagnement adapté aux spécificités de la direction associative dans le champ radiophonique. Le temps estimé pour répondre à l’enquête est de cinq minutes. Les réponses sont à transmettre via le formulaire mis à disposition par La Skol, dont le siège est basé à Guichen (35), à l’Espace Galatée.

Frédéric Brulhatour
