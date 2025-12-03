La Skol prépare une formation pour les dirigeants de radios associatives 

Ce projet porté par La Skol vise à concevoir une formation spécifiquement dédiée aux fonctions de direction dans les radios associatives. Les profils ciblés sont les directeurs, directrices, coordinateurs et coordinatrices de structures locales. Le parcours envisagé sera entièrement en ligne, réparti sur un an, à raison de une à trois heures de formation par semaine. Pour en définir le contenu, les formats et le rythme, La Skol sollicite la participation des professionnels du secteur via un formulaire dont la date limite de retour est fixée à janvier 2026.

L’enquête initiée par La Skol permettra d’identifier les thématiques jugées prioritaires par les professionnel.le.s de terrain. Parmi les axes possibles : gestion, stratégie, communication, cadre légal, mécénat et autres compétences transversales.

