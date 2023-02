La Sacem s’engage contre les violences sexistes et sexuelles

Le monde de la musique n’est pas épargné par les agressions sexistes et sexuelles. Contrairement aux salariés permanents, qui bénéficient d’un accompagnement au sein de leur entreprise, la Sacem est consciente que ses membres sont pour la plupart indépendants, ce qui peut, dans ces circonstances, contribuer à les isoler.

La Sacem a donc décidé d’agir concrètement. En s’associant à Audiens, elle permet à ses sociétaires d’accéder gratuitement et anonymement à une cellule d’écoute et de soutien : victimes ou témoins de viol, de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles, ils et elles pourront bénéficier d’un accompagnement psychologique et/ou juridique adapté.