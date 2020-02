La Réunion : nouvelles nominations à Cirano Group

Voix connue des Réunionnais depuis 1996 pour avoir présenté les journaux des matinales de NRJ et de Chérie Fm pendant plus de 15 ans, Léa Berthault est nommée directrice des antennes radio de Cirano Group. Léa gérera 4 des plus grandes radios de La Réunion et accompagnera leur développement sur tous les canaux numériques.

É milie Minatchy prend la direction du développement. Elle sera en charge du développement des nouvelles activités du groupe et notamment de sa diversification dans les activités B to C. "La capacité d’adaptation d’ É milie, son dynamisme et ses qualités relationnelles permettront d’accélérer ce processus rendu nécessaire par la transformation rapide du monde des médias réunionnais" assure le groupe.