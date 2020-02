La RTS précise l’organisation future de ses activités en Suisse romande

Cette évolution confirme la présence de la RTS dans toute la Suisse romande, avec deux sites principaux. Elle répond à la nécessité de produire toujours plus de contenus digitaux, de manière complémentaire à la radio et à la TV, ce qui nécessite d’organiser les activités éditoriales par domaines de programme produisant pour l’ensemble des vecteurs (radio-TV-digital). "Le regroupement de l’actualité sur un même site, un peu plus au cœur de la Suisse romande, permet de dégager des moyens pour produire davantage de contenus d’information et renforcer notre présence dans tous les cantons romands" indique Pascal Crittin, directeur de la RTS. "Ce regroupement permettra également de développer l’offre d’information digitale et d’assurer une distribution cohérente de nos contenus sur tous les médias afin de toucher tous les publics".