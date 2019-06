La RTBF leader avec ses 1 910 487 auditeurs hebdomadaires

"Nous relevons une adhésion exceptionnelle de nos publics à VivaCité (14.4% de PDM), 2e radio la plus écoutée en FWB, et à Classic 21 (11.7%), qui fête son 15e anniversaire avec sa deuxième meilleure performance absolue tant en part d’audience, qu’en nombre d’auditeurs quotidiens et hebdomadaires" indique la RTBF qui rappelle que "VivaCité est par ailleurs leader du prime time matinal 6-9h (du lundi au vendredi) avec 441 607 auditeurs quotidiens et 20% de PDM".