La RTBF inaugure un siège pensé pour les usages audiovisuels et audio de demain

Pour la RTBF, Média Square représente une nouvelle étape dans une histoire qui s’étend de l’INR à Flagey puis au site de Reyers. Le groupe audiovisuel met en avant une approche renouvelée de la production grâce à un modèle de régie universelle reposant sur des studios mutualisables. L'objectif est de permettre aux équipes de disposer d'outils adaptés à différents types de productions tout en favorisant davantage de flexibilité dans les méthodes de travail.

Cette évolution s’appuie notamment sur l’interface Tactiq, développée avec EVS, et sur une infrastructure entièrement numérique. La RTBF indique que l’ensemble du bâtiment repose sur une architecture 100% numérique (IP), un choix technologique destiné à accompagner les besoins futurs de production audiovisuelle et audio.

