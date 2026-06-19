La RTBF inaugure un siège pensé pour les usages audiovisuels et audio de demain

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Inauguré hier matin par Leurs Majestés le Roi Philippe et la Reine Mathilde, Média Square devient officiellement le nouveau siège de la RTBF. Cette inauguration marque le lancement de quatre journées de rencontres et de découvertes organisées du 18 au 21 juin à Bruxelles, réunissant officiels, collaborateurs et grand public autour du nouveau bâtiment du média de service public.
Au-delà du déménagement vers un nouveau site, la RTBF présente Média Square comme l’incarnation d’une transformation de ses modes de production et de son positionnement dans un environnement médiatique en mutation. Ce "Smart Building" de 38.000 m² accompagne l’évolution vers des usages de plus en plus numériques tout en s’inscrivant dans le développement du quartier Mediapark.brussels.
Un nouveau pôle média au cœur de Bruxelles
Avec Média Square, la RTBF rejoint le développement de Mediapark.brussels, présenté comme un projet d’envergure européenne consacré aux médias, à la culture et aux technologies.
Le nouveau siège s’inscrit dans un environnement qui rassemble notamment la VRT, BX1 ainsi que plusieurs institutions académiques, parmi lesquelles la Haute École Prigogine et l’IHECS, dont l’arrivée est annoncée à partir de septembre 2026. L’ambition du quartier repose sur le rapprochement entre médias, enseignement, innovation et espaces publics autour de la future Place des Médias.
Une infrastructure au service des nouveaux modes de production
Pour la RTBF, Média Square représente une nouvelle étape dans une histoire qui s’étend de l’INR à Flagey puis au site de Reyers. Le groupe audiovisuel met en avant une approche renouvelée de la production grâce à un modèle de régie universelle reposant sur des studios mutualisables. L'objectif est de permettre aux équipes de disposer d'outils adaptés à différents types de productions tout en favorisant davantage de flexibilité dans les méthodes de travail.
Cette évolution s’appuie notamment sur l’interface Tactiq, développée avec EVS, et sur une infrastructure entièrement numérique. La RTBF indique que l’ensemble du bâtiment repose sur une architecture 100% numérique (IP), un choix technologique destiné à accompagner les besoins futurs de production audiovisuelle et audio.
Un bâtiment conçu pour réduire son empreinte énergétique
La dimension environnementale constitue également l’un des axes du projet. Conçu par les bureaux "MDW Architecture" et "Vers plus de bien-être / V+", Média Square répond aux normes bruxelloises les plus exigeantes selon la RTBF.
Le nouveau siège permet une réduction de 40% de la consommation électrique et une diminution de 75% de la consommation de gaz. Ces évolutions représentent une baisse de plus de 2 200 tonnes de CO₂ par an.
Le bâtiment intègre par ailleurs des solutions de géothermie et d’énergie solaire, des toitures végétalisées, des espaces verts ainsi qu’une gestion intelligente de l’énergie, de l’éclairage et de l’eau. Des infrastructures favorisant la mobilité douce complètent l’ensemble.
Un investissement de 236.5 millions d’euros
La RTBF précise que Média Square est un projet autofinancé. Le coût immobilier du projet s’élève à 179 millions d’euros tandis que les investissements technologiques représentent 57.5 millions d’euros. Le coût total atteint ainsi 236.5 millions d’euros. L’ensemble est constitué d’un bâtiment principal complété par un bâtiment logistique, pour une superficie totale de 38.000 m².
Une transformation organisationnelle également mise en avant
Au-delà des aspects immobiliers et technologiques, la RTBF présente Média Square comme le reflet d’une évolution des modes de collaboration internes. Le projet a été conçu avec les équipes et vise à accompagner les nouveaux usages médiatiques ainsi que les évolutions des pratiques professionnelles.
Cette démarche a été distinguée par un Belgian HR Excellence Award 2026 dans la catégorie Best Employer Organization. La RTBF estime que cette transformation doit lui permettre de mieux répondre aux attentes des publics tout en poursuivant son développement dans un environnement médiatique de plus en plus numérique.