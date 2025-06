La Matinale Yvelines : 5 heures de proximité sur Radio Sensations

Dans les Yvelines et au sud de l’Essonne, Francis Guillerault réveille les auditeurs de Radio Sensations chaque matin, de 4h à 9h. Entre info locale, culture et musique pop-rock, il défend une radio de proximité, engagée auprès des habitants et des associations du territoire.