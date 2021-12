La Maison FG performe sur le numérique

FG Zen propose une programmation avec une nouvelle esthétique : "le chill out". FG Disco Funk redécouvre les classiques Disco Funk et Soul des années 70 et 80 dans des versions rares et extended. FG Downtempo offre une programmation de sound design douce et soyeuse, qui regroupe le meilleur des esthétiques Dub, Trip Hop, ambient, easy listening, et Chill Out. FG Collector retrace l’histoire musicale de Radio FG, qui partage sa discothèque, et propose de redécouvrir les plus belles pépites et les hymnes de sa collection de vinyles à l’occasion des 30 ans de musiques électroniques sur FG. FG Training propose une programmation rythmique et house pour l'entrainement sportif, conçue pour repousser ses limites pendant ses séances de running, de fitness, de musculation et d’entrainement.