La Maison FG lance un label musical : "F'Good Music"

Vendredi dernier, "F'Good Music" a présenté sa première sortie : SMBL Project, incarné par les producteurs Sam Karlson et Luke Delite, ainsi que 2 icônes emblématiques du son house Soulful, les divas Barbara Tucker & Michelle Weeks. Le premier titre "Because of You", en collaboration avec Michelle Weeks, est un hommage à la house music, avec un refrain efficace et sa "vibe soulful", saura séduire les amateurs de house. Un EP est prévu pour le printemps.

À cette occasion, Sam Karlson s'est produit dans les studios FG dans "Happy Hour DJ", retransmis en stream vidéo sur le réseau mondial de Clubbing TV ainsi que sur les chaines Dailymotion, Facebook live et Mixcloud de Radio FG.