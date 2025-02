"La Journée du Podcast" : un événement majeur pour le podcast belge

Après une pause et un apéro dînatoire, la compétition prendra le relais avec une mise à l’honneur des créations les plus marquantes de l’année. Un jury de professionnels récompensera les meilleurs podcasts belges, lors d’une remise de prix dynamique et festive. La soirée se clôturera sur une expérience immersive signée KIKK, mêlant DJ set, cocktails et échanges informels, dans une ambiance propice aux rencontres et aux nouvelles collaborations.

Plus qu’un simple événement, cette Journée du Podcast marque un tournant pour le podcast en Belgique. L’initiative vise à créer un espace de dialogue et d’échange, essentiel pour faire grandir l’écosystème et renforcer la place du podcast dans le paysage médiatique belge.