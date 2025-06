La Gen Z écoute-t-elle encore la radio ? €

63% des jeunes ont écouté ou regardé un podcast le mois dernier, soit environ 35 millions de personnes aux États-Unis. Les thématiques les plus suivies sont l’humour (37%), la musique (35%), l’actualité criminelle (29 %) ou le sport (26 %). Les podcasts sont autant une source de divertissement qu’un levier de bien-être : 45% disent qu’ils favorisent leur développement personnel, et 39% qu’ils leur procurent un sentiment de communauté.

L’audio n’est pas qu’un contenu : il agit comme un régulateur d’humeur. 86% des 13-24 ans affirment écouter musique ou podcasts pour se sentir mieux. Les formats audio sont perçus comme des espaces d’expression, de respiration ou d’évasion, à la fois intimes et disponibles. Ils offrent aussi un lien émotionnel valorisé dans un contexte de fragmentation numérique.