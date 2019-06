La Fondation NRJ a remis son Prix Scientifique 2019

Philippe Faure, directeur de recherche, s’intéresse à la vulnérabilité aux drogues, sujet sur lequel ses travaux ont nourri une véritable réflexion, et s’est en particulier penché sur les mécanismes de l’addiction à la nicotine, comme processus de dérèglement des mécanismes de prise de décision.

Rappelons que depuis 20 ans, la Fondation NRJ créée à l’initiative de Jean-Paul Baudecroux, Président Directeur Général de NRJ Group a récompensé plus de 130 chercheurs et continue à oeuvrer pour la recherche médicale, dans le domaine des neurosciences. La Fondation NRJ attribue chaque année un Grand Prix scientifique d’un montant de 150 000 euros ainsi cinq subventions de 60 000 euros à de jeunes équipes récemment constituées oeuvrant en France.