La Fête de la musique un moment que la radio ne peut ignorer

Parmi les participants à la Fête de la musique, la pop est le genre musical préféré (47%), suivie du rock (35%) et des musiques du monde (34%). Les musiques urbaines (rap, hip-hop…) séduisent 28% des répondants, et la musique électronique, 21%. Cette hiérarchie, cohérente avec les programmations radio FM et digitales, conforte la pertinence des playlists diffusées sur les antennes musicales et plateformes audio à cette période de l’année.

Ces préférences renforcent aussi l’importance pour les éditeurs de contenus audio de proposer une diversité de formats, en lien avec la temporalité et les envies des auditeurs.