La Ferarock couvre deux festivals mythiques

La Ferarock sera notamment présente sur le festival Trans Musicales à Rennes et co-organisera une rencontre avec la CORLAB (Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne), sur le thème "Quelle place pour les radios associatives Musiques Actuelles dans le déploiement de la radio numérique terrestre (DAB +)". Plusieurs radios associatives viendront présenter leurs expériences, leurs difficultés, les solutions face à ce déploiement et ses conséquences.Infos et inscriptions : ICI