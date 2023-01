La F3C CFDT appelle à cesser le travail

"Cette réforme va aggraver la précarité de celles et ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur retraite, et renforcer les inégalités femmes-hommes. Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale. Les arguments et propositions de la CFDT n’ont pas été entendus par le Gouvernement qui se contente de présenter une réforme injuste et inutile" indique le syndicat qui appelle les salariés et agents de son périmètre à se mobiliser jeudi prochain.

La F3C CFDT demande le retrait de "cette réforme idéologique, et l’ouverture d’une négociation loyale pour une véritable justice sociale".