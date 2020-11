La CPNEF et l'AFDAS recensent 10 500 entreprises de l’audiovisuel

Alors que le nombre de salariés a augmenté de 9%, il y a toujours plus d’hommes que de femmes, 58% des 226 499 salariés sont des hommes et seulement 42% sont des femmes. L’augmentation du nombre de salariées femmes est encore trop timide, seulement 1% en 3 ans. On observe néanmoins des disparités selon les métiers : la répartition est plus équilibrée entre les femmes et les hommes dans les familles de métiers : information, antenne, documentation multimédia ; gestion de production audiovisuelle et transmedia.