La 5G et la fibre pour une société à haut débit en Suisse

Pour l'économie et la société, disposer d'infrastructures de télécommunication performantes revêt une grande valeur. Le volume des données transmises double tous les 12 à 18 mois, raison pour laquelle il est important de déployer rapidement les réseaux 5G en Suisse. En adaptant l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) et en fixant les conditions générales de l'utilisation d'antennes adaptatives en 2021, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a posé les bases de ce développement. En outre, les diverses mesures d'accompagnement mises en œuvre répondent aux préoccupations d'une partie de la population concernant le rayonnement de la téléphonie mobile. Parmi ces mesures figurent le développement de la surveillance de l'exposition au rayonnement et la création d'un centre de conseil en médecine environnementale pour le rayonnement non ionisant.