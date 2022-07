LFM conserve sa place de première radio privée en Suisse romande

Nasrat Latif, journaliste indépendant, renouera avec sa passion du micro. Il recevra un invité, chaque matin à 07h20, pour rebondir sur l’actualité. Une interview pertinente, parfois insolente, mais toujours bienveillante.

"Les ingrédients sont ainsi réunis - musique, infos, humour et attachement à la région - pour que LFM garde une longueur d’avance, elle qui est la radio privée n°1 en Suisse romande depuis plus de 10 ans" précise l'équipe.

Rappelons que LFM est une radio de Media One Group, qui englobe également la radio One FM, Radio Lac ainsi que les télévisions One TV et LFM TV ainsi que la régie publicitaire Media One Contact.