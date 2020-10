L’usage des applications mobiles a augmenté de 25% au 3e trimestre par rapport à 2019

Sur iOS, les applications de Voyage ont été le principal moteur de croissance des téléchargements d’applications au niveau mondial. Les applications visant à faire découvrir les communes et les alentours aux utilisateurs ont propulsé les applications de voyage en tête des téléchargements. Entre le deuxième et le troisième trimestre 2020, les téléchargements d’applications de voyage, de GPS et de Météo ont augmenté respectivement de 50%, 25% et 15% sur iOS. Aussi, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, on constate un fort rebond du temps passé sur Airbnb, Google Maps, Booking.com et les applications liées à la conduite telles que park4night, blitzer.de et Speedbot - une indication que les consommateurs se sont tournés vers les voyages en voiture et les destinations locales pour leurs voyages d'été pendant la crise du COVID-19. Enfin, les catégories Gaming, Photo, Vidéo et Divertissement sont restées les plus téléchargées dans le monde pendant cinq trimestres consécutifs.