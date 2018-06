L’offre dans les Hauts-de-France s’enrichit de 51 radios

Avec le DAB+, la radio entre dans une ère nouvelle et fait sa révolution numérique. Une révolution qui devrait toucher d’ici 2020 70% des Français. Lille et la région des Hauts-de-France en sont une nouvelle étape-clé. Ce lancement marque en effet la volonté d’inscrire la France dans la dynamique européenne de la numérisation de la radio hertzienne. Ce mode de diffusion représente déjà dans certains pays, comme l’Angleterre, plus du tiers de l’écoute. La Norvège a arrêté la FM au profit du DAB+ pour les radios nationales. La Suisse et l’Allemagne couvrent plus de 95% de leur territoire en DAB+. "L’ouverture du DAB+ à Lille et dans les Hauts-de-France est à la fois une chance pour la région et une promesse de réussite pour l’ambitieux plan de déploiement 2018-2020 fixé par la feuille de route du CSA. a expliqué Nicolas Curien.