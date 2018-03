L'offensive de France Inter sur les podcasts

France Inter veut rajeunir son audience. Malgré une position très puissante dans les sondages Médiamétrie (11,3 % en audience cumulée sur la vague novembre - décembre 2017 !) et sur le web (avec plus de 34 millions de podcasts téléchargés par mois !) , la station est confrontée, comme ses consoeurs, à un vieillissement inexorable. Ainsi, l'âge moyen de l'auditeur de la station publique s'élève à 56 ans !

Pour faire revenir les auditeurs, la directrice de France Inter Laurence Bloch annonce un plan ambitieux pour transformer la station en "hyperadio", nous apprend le magazine Challenges cette semaine. Objectif : séduire de nouvelles communautés et faire tomber de 4 ans l'âge moyen des auditeurs.