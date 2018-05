L’étude qui peut faire bouger les choses

"Aurore Bergé, députée, a une oreille attentive sur tous ces sujets…"

Au moment de l’audition du patron du premier réseau social devant le Congrès américain, ça compte, forcément. Désormais, Liberty et ses équipes vont se charger de faire passer quelques messages. Si l’étude a déjà été envoyée à la ministre de la Culture, le SIRTI prépare son grand oral, devant la commission chargée de la réforme de l’audiovisuel à l’Assemblée nationale. Qui est prévu fin mai. "J’avais déjà rencontré la députée Aurore Bergé lors d’une table ronde. Elle avait été très sensible à toutes ces questions et nous avons eu une oreille très attentive", enchaîne Alain Liberty. Ce dernier en profitera sûrement pour tracer quelques perspectives et faire part de plusieurs inquiétudes : "Au SIRTI, on est pour la technologie et toutes les améliorations digitales. Mais il y a de nombreuses questions qui restent en suspens : l’arrivée des voitures connectées avec Carplay et GooglePlay. Prenez les postes de radio actuels. Ils ne sont quasiment plus équipés d’un lecteur CD et l’industrie du disque s’était fait surprendre. Donc rien ne nous garantit que ces nouvelles voitures puissent accueillir toujours la radio en FM…", s’interroge Alain Libery. Une raison de plus, au moment des négociations qui s’annoncent forcément âpres, de sortir du chapeau cette fameuse étude. Celle qui pourrait changer pas mal de choses dans le monde radiophonique. Mais aussi d’avancer sur d’autres propositions : le SIRTI planche sur un livre blanc qui intégrera les mesures à prendre pour que la prochaine loi sur l’audiovisuel donne toutes les garanties au média radio pour être traité sur un pied d’égalité avec les acteurs du numérique.