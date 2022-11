L’audio : entre croissance et enjeux environnementaux

Une nouvelle MAINconf (d'une durée de 30 min) issue de la programmation du dernier Paris Podcast Festival PRO sur les enjeux de la croissance du podcast avec la participation de Franck Godin (Lagardère Publicité News), Xavier Filliol (GESTE / Radioline) et Benjamin Masse (Triton Digital). Cette MAINconf est animée par Clémentine Roux de Podcast Marketer.Le cycle de conférences-débats MAIN conferences vise à développer une réflexion stratégique sur les opportunités et les défis de l’écosystème numérique pour l’ensemble de la musique et des médias Presse, TV, radio. La prochaine conférence aura lieu le 29 novembre et portera sur l'adaptation, l'adaptabilité et la découvrabilité du podcast avec un focus sur les stratégies de distribution. Les inscriptions sont d'ores et déjà possibles ICI