L’audience du média radio continue sa chute impitoyable €

Dans une conférence, récemment, j’ai fait rire l’audience en expliquant que "le dernier enfant qui a demandé un poste de radio pour Noël est mort de vieillesse depuis bien longtemps". C’est vrai, l’"objet radio" ne fait plus rêver grand monde. Mais, depuis l’avènement des smartphones et autres objets connectés (je pense en particulier aux enceintes intelligentes), notre contenu est dissocié de la "boîte" dédiée qui le diffusait jusqu’à maintenant. Il va donc bien falloir élargir l’acception du mot "radio". "Oui, j'ai écouté la radio" doit pouvoir se dire lorsque l’on a consommé n’importe quel contenu en provenance d’une marque de radio, quel que soit le support ou le média qui le diffuse. Notre métier s’est donc transformé par la force des choses : de diffuseurs nous sommes devenus fabricants, et nos contenus sont diffusés par d’autres médias : Dailymotion, YouTube, SoundCloud, etc.