L'audience des podcasts en baisse durant l'été

En juillet, les Français ont moins écouté de podcasts. En tous cas, moins écouté de replays si l'on en croit la dernière étude eStat Podcasts de Médiamétrie. Cette baisse annuelle est d'ailleurs aussi nette que caractéristique : on est passé de 108.5 millions en juin dernier à 85.4 millions en juillet (en réalité 66 millions depuis la France).

France Inter est la radio dont les replays sont les plus écoutés : près de 17 millions. Suivent ex æquo RTL et RMC avec 16 460 000 écoutes ou téléchargements. L'émission la plus écoutée ou téléchargée en juillet dernier ? L'After Foot" (RMC). Elle est suivie par "Les Grosses têtes" (RTL), "Hondelate raconte" (Europe 1), Affaire sensibles" (France Inter) et par "L'Heure du crime" (RTL).