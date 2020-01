L’audience de la radio en Guyane

En Guyane, le format des radios Généralistes est toujours le plus plébiscité puisqu'il atteint 42.9% d'audience (dont 54.2% de PDA pour 2h43 de DEA). Par statut, les radios de service public enregistrent près de 50 points de PDA. La meilleure audience cumulée (40.3%) revient également aux radios de service public. Les radios associatives sont les stations les plus longtemps écoutées avec 2h40, ex aequo avec le service public.

En Guyane, le Top 5 des radios les plus écoutées se compose de Guyane La 1ère (36.1% en hausse), Trace Guyane (8.9% en baisse), NRJ Guyane (6.0% en baisse), Radio Peyi (5.9% en hausse) et Métis FM (3.4% en baisse). Dans le classement la station RVLD (Radio Dans Le Désert) enregistre la plus longue DEA : 3h08 !