L’audience de la radio en Côte d’Ivoire

Entre le 10 Septembre et le 20 Novembre 2017, près de 84% (83.9%) des habitants d’Abidjan et de Bouaké ont regardé la télévision durant un jour moyen de semaine (Lundi-Dimanche). Ils y ont consacré en moyenne 4 heures et 14 minutes chaque jour. Sur cette période, les chaînes de télévision ivoiriennes ont réalisé une part d'audience de 20.4%. LA RTI1 rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs au quotidien devant Novelas TV.

Sur la même période, 6 habitants d’Abidjan et Bouaké sur 10 (60.5%) ont écouté la radio pour une durée d’écoute moyenne de 3 heures et 52 minutes par jour et par personne durant un jour moyen (Lundi-Vendredi). Al Bayane, RFI et Nostalgie demeurent les 3 stations les plus écoutées en Côte d’Ivoire sur un jour moyen (Lundi-Vendredi). À elles seules, ces 3 radios ont une part d’audience de près de 40% (39.5%).