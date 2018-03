L’audience de la radio à Madagascar

Radio Plus, RDB et Record sont les 3 stations les plus écoutées à Madagascar sur un jour moyen Lundi-Vendredi. A elles seules, ces 3 radios totalisent une part d’audience de près de 40% (38,8%).

Sur cette même période, 87% des Malgaches résidant à Antananarivo, Antsirabe, Mahajanga et Toamasina ont regardé la télévision (1,76 million) durant un jour moyen de semaine (Lundi-Dimanche). Ils y ont consacré en moyenne 5 heures et 8 minutes chaque jour. De la même façon qu’au premier semestre 2017, Dream’In rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs au quotidien devant TV Plus puis TVM.