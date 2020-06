L'audience de l'audio au Canada

Un nombre important d'adultes canadiens sont des consommateurs d'audio en ligne selon The Infinite Dial Canada. Cette étude annuelle révèle que 70% ont écouté de l'audio en ligne au cours du dernier mois (contre à 67% aux États-Unis) et 60% ont écouté de l'audio en ligne dans la semaine écoulée (contre 58% aux États-Unis). Si l'audio en ligne n'a pas encore fait tout son chemin dans la voiture, 18% des Canadiens ont néanmoins écouté de l'audio en ligne depuis une voiture, contre à 33% aux États-Unis. Dans la voiture, la radio reste puissante : 57% des Canadiens utilisent la radio AM et FM le plus souvent comme la source audio principale tandis que 27% préfèrent y écouter la muique (via, par exemple des fichiers numériques possédés). L'habitacle est aussi le lieu où l'on écoute SiriusXM (7%), l'audio en ligne (4%) et les podcasts (4%).