L'application Talkers fait le pari de la radio sociale

L’application Talkers, disponible sur iPhone, Android et Web propose à chacun d’écouter à tout moment des podcasts, dans un flow adapté à ses goûts, mais aussi de créer ses propres podcast en s’enregistrant et en les diffusant. La dimension sociale de Talkers se revendique unique : en plus d’en écouter et d’en créer, l’application permet de découvrir, partager, liker et commenter les podcasts, entre amis. Talkers devient ainsi le premier réseau social de la parole.

Après la France, ces entrepreneurs vont lancer l’application aux USA, dès cette année. À terme, ils ambitionnent de permettre à tous les podcasteurs du monde de pouvoir vivre de leurs créations sonores. En devenant le "Youtube du podcast" et en partageant les revenus des publicités jouées avant les podcasts, c’est toute une nouvelle économie autour de l’audio qui va pouvoir voir le jour.