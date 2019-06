L'animateur Ryan Seacrest présentera son Morning depuis Kiss FM en France

Ryan Seacrest ? Il a son étoile sur le Walk of Fame. C'est dire si cet animateur catalyse autour de lui. Ryan Seacrest sera ce lundi de passage en France et notamment à Cannes pour la manifestation des Cannes Lions 2019. Pour autant, il animera son émission quotidienne intitulée "On Air with Ryan Seacrest" depuis les studios de Kiss FM à Cannes. Décalage horaire oblige, l'animateur ouvrira l'antenne à 16h, ce lundi après-midi. Autant dire que dans les studios de la première radio indépendante de Côte d'Azur on s'active depuis que la nouvelle a été confirmée cet après-midi...

C'est la première fois que l'équipe de KISS-FM 102.7 rencontrera l'équipe française de Kiss FM.