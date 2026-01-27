La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

L’ajout de l’audio à une stratégie digitale dope les conversions selon Audacy €



L’ajout de l’audio aux campagnes digitales renforce significativement la performance selon Nielsen. Il génère +28 % de conversions sur le display, +11 % sur l’OTT, +9 % sur le social et augmente la notoriété de marque de 26 % en complément du search. Ces résultats sont issus de l’étude Nielsen Commspoint US 2025, tous types de campagnes confondus, avec la radio comme source audio © Audacy
L’ajout de l’audio aux campagnes digitales renforce significativement la performance selon Nielsen. Il génère +28 % de conversions sur le display, +11 % sur l’OTT, +9 % sur le social et augmente la notoriété de marque de 26 % en complément du search. Ces résultats sont issus de l’étude Nielsen Commspoint US 2025, tous types de campagnes confondus, avec la radio comme source audio © Audacy
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
L’ajout de l’audio à une stratégie digitale dope les conversions selon Audacy
L’ajout de l’audio à une stratégie digitale dope les conversions selon Audacy
Rédigé le Mardi 27 Janvier 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication