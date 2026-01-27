L’ajout de l’audio à une stratégie digitale dope les conversions selon Audacy €

L’ajout de l’audio aux campagnes digitales renforce significativement la performance selon Nielsen. Il génère +28 % de conversions sur le display, +11 % sur l’OTT, +9 % sur le social et augmente la notoriété de marque de 26 % en complément du search. Ces résultats sont issus de l’étude Nielsen Commspoint US 2025, tous types de campagnes confondus, avec la radio comme source audio © Audacy
