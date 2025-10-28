L’accent s’efface-t-il du paysage radiophonique français ?

Dans le paysage radiophonique, cette tendance se retrouve dans le choix et la formation des voix à l’antenne. L’accent “neutre”, longtemps associé à la norme parisienne, reste majoritaire sur les grandes radios nationales. Pourtant, les radios locales et régionales, comme Ici, Totem,ou 100%, rappellent chaque jour combien la couleur vocale participe à la proximité. Les auditeurs y reconnaissent une voix familière, un rythme, un souffle du territoire.

Alors que les podcasts et les contenus audio numériques multiplient les formats, les voix régionales y trouvent un nouvel espace d’expression. De nombreux producteurs et journalistes choisissent de conserver leur accent, revendiquant un ton authentique, ancré, plus identifiable pour l’auditeur. L’uniformisation n’est donc pas inéluctable : la radio et l’audio digital peuvent au contraire devenir le lieu d’une redécouverte des accents, à condition d’en faire une richesse et non un obstacle.