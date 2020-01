L'Ultrason Academy recrute des nouveaux talents

Cette année, partant du constat que les talents se dévoilent parfois après plusieurs sessions, le processus de sélection de l’Ultrason Academy va évoluer pour se dérouler en trois parties. Tout d’abord, les personnes intéressées pourront postuler du 6 au 31 janvier en envoyant un CV, une lettre de motivation et une démo à recrutement@ultrason.be . Ensuite, dix candidats seront invités à venir présenter, chaque semaine entre début février et mi-mars, diverses chroniques durant des émissions existantes. Un coaching sera assuré par l’animateur qui les accompagnera et les coaches de l’Ultrason Academy. Les six meilleurs pourront enfin suivre une formation de trois mois qui démarrera le 21 mars et aura pour but de leur faire présenter leurs propres émissions dès la rentrée de septembre.